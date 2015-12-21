مستهلكون يشكون تردي نظافة مخابز الأحياء

اشتكى سكان في الشارقة ضعف الرقابة على المخابز المنتشرة في الأحياء السكنية، ووجود عمالة تدير هذه المخابز دون التزام بالاشتراطات العامة، ما قد يعرض المستهلكين إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية، فيما أكدت بلدية الشارقة حرصها على متابعة تلك المنشآت ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية، وبشروط التخزين والنظافة وتطبيق العاملين للاشتراطات، إضافة إلى سلامة طرق نقل المواد التي تدخل في صناعة المنتوجات.

وسجل مستهلكون يترددون على مخابز آسيوية منتشرة في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة، جملة من الملاحظات على مستوى الأداء، تضمنت سوء النظافة العامة، والتلاعب بالأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، إضافة إلى تشغيل عمالة مخالفة، بحسبهم، مطالبين الجهات المختصة، استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية،

عدم الشراء

وقالت نجوان محمد، ربة منزل: توجهت لشراء خبر من أحد المخابز الآسيوية، فوجدت العامل بلا غطاء للرأس أو قفازات في اليدين، وقطعة القماش التي يوضع عليها العجين غير نظيفة، فآثرت عدم الشراء، مستغربة كيف تغيب عيون الجهات المختصة عنهم، فزيارة واحدة تكشف حجم المخالفات، فيما قال زياد علي الغزاوي، وهو مقيم في منطقة أبو شغارة، إنه لم يعد يشتري من هذه المخابز، واتجه إلى المخابز الآلية، بعد أن لاحظ افتقار المخابز للنظافة العامة.

وأكياس الطحين على الأرض مكشوفة، والعاملون يرتدون ملابس تقليدية رثة غير نظيفة، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه نقل الأمراض، بسبب سوء التخزين وقلة النظافة.

آليات الرقابة

بدورها؛ أوضحت الشيخة الدكتورة رشا أحمد القاسمي مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية لـ «البيان»، آليات الرقابة المتبعة على المخابز، مبينة أن قسم رقابة الأغذية ببلدية الشارقة، يتبع الطرق الرقابية للسيطرة على كافة المخابز، للتأكد من اتباعها جميع الممارسات الصحية السليمة، وتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المواد الغذائية المعدة والمقدمة من قبل تلك المواقع.

وذلك من خلال الزيارات الدورية المتتابعة، التي تتم دون ميعاد سابق أو وقت محدد، والتي يتم التفتيش فيها على صحة العاملين (الصحة الشخصية والممارسات الصحية)، والبطاقات الصحية التي تثبت خلو العاملين من الأمراض المعدية، والتزام العمالة بارتداء القفازات وغطاء الرأس، ومكافحة الحشرات في الموقع، والنظافة العامة في المنشأة، ونظافة البيئة الخارجية المحيطة، وصلاحية البناء لمزاولة النشاط، مؤكدة أن هناك حملات تفتيش بصفة دائمة على مدار العام على جميع المخابز العاملة بالشارقة.

اقتراح

اقترحت دينا زحيمان، وهي موظفة في قطاع التعليم، تعيين سيدات للعمل في المخابز الصغيرة، ولا سيما التي تنتج الخبز الآسيوي، لضمان جودة الأداء ونظافة المكان، وتشجيع النساء، خاصة اللاتي يعملن من داخل البيوت، للسير في مشاريع صغيرة ناجحة، ذات صلة بالخبز والحلويات، وهي سلع تتقنها المرأة باقتدار.