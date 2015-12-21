منصور بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع طاجيكستان

استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مع سراج الدين اصلوف وزير خارجية جمهورية طاجيكستان في مكتبه بقصر الرئاسة صباح أمس علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.

كما استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع كامل الحاسي وزير المالية والتخطيط الليبي علاقات التعاون بين دولة الإمارات وليبيا في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة حضر اللقاء معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.

تطوير العلاقات الاقتصادية

استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بمكتبه في ديوان عام الوزارة سراج الدين أصلوف وزير خارجية جمهورية طاجيكستان.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات خاصة الاقتصادية إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء الدكتور أحمد عبدالله المطروشي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية.