بالصور.. اتفاق بين تعليم كفر الشيخ والأزهر لإستغلال 10 مدارس كلجان الثانوية الأزهرية

وقعت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد السروي مدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف، اليوم الأحد ، للتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للاستعانة ب 10 مدارس في مدن "كفر الشيخ – دسق – الرياض " كمقر لجان للشهادة الثانوية الأزهرية فى امتحانات نهاية العام.

جاء الاتفاق على خلفية صدور قرار من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمنع عقد الامتحانات فى معاهد القرى التى كان يحدث بها مشاكل أمنية وغش جماعى، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث عجزاً فى مقرات الامتحانات بالمعاهد بالمدن.

ومثّل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ عند توقيع الاتفاق، الدكتورة منى يحى وكيلة الوزارة وفكرى الشهاوى المسئول عن الإمتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وعلاء العريان مسئول العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المنطقة.

وناقش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أوضاع الطلاب المحولين من الأزهر إلى التربية والتعليم، والحفاظ على المقرات وتسليمها على نفس الحالة.

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