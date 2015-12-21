موجز المحافظات.. طبيب يتسبب فى فقد طفل عضوه الذكرى أثناء ختانه

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الأحد، أبرزها أنه تصريح اللواء طبيب ماهر الجاويش، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه تم تحويل الطبيب المتسبب فى فقد طفل عضوه الذكرى إلى لجنة آداب المهنة، لحين انتهاء التحقيقات معه فى اتهامه بالإهمال الطبى بعد إجراء جراحة "ختان" لطفل عمره 3 سنوات.

وانفجرت عبوة ناسفة على طريق العريش الساحلى، أثناء مرور موكب أمنى، بالقرب من فندق "سويس إن" دون أن يخلف خسائر بشرية.

وعثر أفراد الأمن المكلفين بتأمين أحد القضاة بالمنصورة، ورئيس الدائرة السابعة بجنايات القاهرة والمختصة بمحاكمة جماعة الإخوان، بورقة تحمل تهديدات بالقتل للقاضى.

وتنازلت سائحة ألمانية الجنسية عن بلاغ حررته ضد عامل بشركة سياحة بالغردقة اتهمته باغتصابها، حيث جاء تنازلها بعد أن علمت بعقوبة الاغتصاب، وخوفا منها على ضياع مستقبل أسرته، وتم ذلك بعد حصولها على إقرار منه بعدم التعرض لها هو وصديق له، مرة أخرى، تم ذلك داخل مقر نيابة الغردقة الجزئية.

وقرر رئيس نيابة مركز ميت غمر بالدقهلية، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد قتله زوجته بعد 9 أيام زواج.

ونجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط موظف بشركة بترول اختلس كمية من المازوت وصلت قيمتها الى 11 مليون جنيه.

>

- "صحة الفيوم" تحيل طبيبا للتحقيق لتسببه فى فقد طفل عضوه الذكرى أثناء ختانه

- انفجار عبوة ناسفة دون إصابات أثناء مرور سيارة أمنية بطريق العريش الساحلى

- العثور على ورقة تهديد بالقتل لقاضى محاكمة الإخوان أمام منزله بالمنصورة

>

>- ألمانية تتنازل عن بلاغها ضد عامل اتهمته باغتصابها خوفا على مستقبل أسرته

- حبس محام قتل زوجته بعد 9 أيام زواج لرفضها تجهيز الإفطار فى الدقهلية

>

>- وكيل أوقاف الإسكندرية: "اللى هيطلع المنبر دون تصريح هسجنه"

>

>- السلفى مانع خطيب الأوقاف بالإسكندرية: منعناه لعدم إظهاره ما يثبت أزهريته

- بالفيديو والصور.. ميناء العين السخنة يضبط 955 قطعة لأسلحة نارية محظورة

- القبض على موظف سابق فى شركة بترول بالإسكندرية اختلس 11 مليون جنيه

>

>- أخبار مصر للساعة 6 .. مستقبل وطن يعلن رسميا عدم الانضمام لتحالف دعم مصر

>

>- أخبار مصر للساعة 10 .. طلائع الجيش يدك الزمالك بثلاثية والأبيض ينسحب من الدورى