رئيس مدينة المحلة يبحث فتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

عقد اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة فى محافظة الغربية اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية بقرى المركز بقاعة الاجتماعات بديوان مجلس المدينة، بحضور صلاح موسى نائب رئيس المدينة لبحث فتح 16منفذ لبيع السلع الغذائية بقرى المركز و6منافذ اخرى بالمدينة، لبيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط ومواجهة جشع التجار.
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