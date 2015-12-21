بالصور.. طبيب الطفلة حبيبة: الحالة مستقرة بعد علاجها من أطباء مخ وعظام

قال الدكتور فيصل عبد الوهاب أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة ومدير المستشفى الذى استقبل الطفلة "حبيبة" المصابة بشرخ فى الجمجمة: إن حالة الطفلة كانت سيئة للغاية فور وصولها للمستشفى وتم عمل فحوصات وأشعة تبين منها أنها تعانى من كسر فى الجمجمة ومياه وارتشاح بالمخ، وتم إيداعها الرعاية المركزة لمدة 48 ساعة، وتحتاج ليومين آخرين فى العناية حتى تكون تحت الملاحظة.

وأكد عبد الوهاب لـ"اليوم السابع" أن والد الطفلة قال له إن ابنته تعرضت لحادث موتوسيكل واصطحبها لعدة مستشفيات وفشل فى علاج ابنته فى 3 مستشفيات حكومية، لعدم وجود أماكن للرعاية المركزة، مشيرا أن حالة الطفلة أصبحت مستقرة الآن بعد قيام فريق من أطباء المخ والعظام بعلاجها.

كان "اليوم السابع" نشر تقريرا بعنوان "مأساة الطفلة حبيبة.. صدمتها دراجة نارية وأصيبت بشرخ بالجمجمة ومستشفيات الحكومة تغلق أبوابها أمامها"، جاء فيه رفض مستشفيات معهد ناصر وقصر العينى استقبال طفلة عمرها 4 سنوات مصابة فى حادث دراجة بخارية اصطدمت بها، وأصيبت بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه بالمخ، وأجبرت والدها على توقيع خروج من المستشفى على مسئوليته بحجة أنه لا يوجد بها أماكن داخل غرف العناية المركزة للأطفال.

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