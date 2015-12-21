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ساويرس: شريف إسماعيل شخص قدير ورأيى نديله الفرصة ومش هنغير حكومة كل شهرين

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ساويرس: شريف إسماعيل شخص قدير ورأيى نديله الفرصة ومش هنغير حكومة كل شهرين ساويرس: شريف إسماعيل شخص قدير ورأيى نديله الفرصة ومش هنغير حكومة كل شهرين
قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، إن الحالية يرأسها شخص قدير جداً، ولو كانت الناس شايفة إنه قليل الكلام فده حاجة كويسة، لأنه يضيع وقته كله فى العمل، مضيفاً: "ممكن واحد يطلع ويقعد يتكلم كويس أوى كل يوم ويعمل 100 حديث، ويتحرك كل مكان، ويتكلم فى كل المحطات، وفى الآخر مفيش شغل".

وأضاف ساويرس، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم2"، أن ما ذكره عن الحكومة الحالية، رأيه الشخصى بعيداً عن الحزب، متابعاً: "شريف إسماعيل شخص فاضل وتشرفت بمعرفته عندما كان وزيراً للبترول، ومن رأيى الشخصى مش كل شهرين هنعمل حكومة جديدة ونديله الفرصة وأدينا قاعدين فى مجلس النواب، لو أصاب نقول له برافو عليك ولو أخطأ نحاسبه".

وأكد ساويرس، أن حزب المصريين الأحرار هو الحزب الوحيد الذى لم يجتمع مع أى أحد ولم يطالب بأى اتجاه، ولم يتدخل فى أى اختيارات ولم يطلب أى مقعد فى وزارة، مضيفاً: "الحزب لم يقول أى شىء من الكلام الفارغ ده، هما حاولوا يعملوا المجموعة اللى اسمها دعم الدولة ولا دعم وبكرة يسموها حاجة تانى إن شاء الله، وإحنا رفضنا هذا من الأصل، لأنها طريقة تعيدنا إلى حاجة كلنا نعرفها كويس ومش عايزين نرجع لها تانى، فميقعدوش يخترعوا لنا أسباب مش عايزينها".

وتابع ساويرس: "إذا كان عندنا كوادر عايزين يستفيدوا منها فأهلاً وسهلاً، مش عايزين أهلاً وسهلاً مش عايزين نغير أو نفرض ولا نعمل أى حاجة من الكلام ده، إحنا حزبنا واضح مع الاقتصاد الحر والحرية ومع الديمقراطية لا أكثر ولا أقل".

وهاجم مؤسس حزب المصريين الأحرار، ائتلاف دعم مصر، قائلاً: اللى كان مبسوط ودخلوا القائمة دى مقعدوش فيها ليه؟ واحنا اتهاجمنا لما قولنا مش داخلين وبعدين كلهم خرجوا، طيب هاجمتونا لية لما كنتوا جوة؟، لا أكثر ولا أقل".

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مصر 365

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