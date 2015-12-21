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فيديو| «النقل»: محطة مترو «الزمالك» قد تكون بالقرب من شارع «أبوالفدا»

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فيديو| «النقل»: محطة مترو «الزمالك» قد تكون بالقرب من شارع «أبوالفدا» فيديو| «النقل»: محطة مترو «الزمالك» قد تكون بالقرب من شارع «أبوالفدا»

أرشيفية

قال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، إن الوزارة تدرس ترحيل محطة المترو إلى نهاية منطقة الجزيرة بالزمالك، وهو أمر يحتاج إلى وقت، لأن الرسومات الهندسية وُضعت فعلًا.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية « لميس الحديدي » في برنامجها «هنا العاصمة» المُذاع على قناة «سي بي سي» ، أنه لم يتم تحديد الموقع الجديد لمحطة مترو الزمالك، ولكنها قد تكون على أطراف الجزيرة بالزمالك من ناحية شارع أبوالفدا.

وعن سؤاله عن ما إذا كان سيكون بجوار محطة المترو باعة جائلين أو «التوك توك»، أجاب إبراهيم قائلًا: محطة المترو ستكون بشكل حضاري.

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