حب "أبلة فاهيتا" يجمع بين ماجد المصري وحمادة هلال

كنشر النجم المصري ماجد المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه بأبله فاهيتا، وهي شخصية إعلامية معروفة في مصر من خلال برنامج فكاهي، وعلّق تحتها "قصّة حب.. مع أبله فاهيتا"، بالإشارة إلى مسلسل "قصة حب" الذي يشارك في بطولته، ويعرض حالياً على التلفزيون.

واللافت ان الفنان حمادة حلال، ما لبث أن التقط صورة شبيهة بصورة ماجد المصري، ولكنه لم يعلق عليها، ولكن قبلته لـ ابلة فاهيتا بدت أقل حميمية من قبلة ماجد المصري لها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي