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بالصور: بعد غياب 43 عاماً.. هذه هي ملكة جمال العراق

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الأحد 20-12-2015 19:57

فازت الشابة شيماء قاسم بلقب ملكة جمال العراق لعام 2015، في مسابقة أجريت للمرة الأولى بمعايير دولية بعد غياب دام 43 عاماً.

شيماء قاسم البالغة من العمر 20 عاماً، حازت على اللقب بعد تصويت الجمهور، وبعد احتدام المنافسة بين 9 متسابقات.

الملكة هي طالبة إدارة واقتصاد من كركوك، وهي مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون.

أحيا الحفل الذي جرى في فندق "كرستال كراند عشتار" وهو "شيراتون" سابقاً بوسط بغداد، كل من حنين حداد وأحمد الحلاق وعمر خالد.

 

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