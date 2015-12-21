فاتن هلال بك تغني في أبو ظبي

ما تزال فاتن المطربة المغربية الشابة تخطو بثبات، وتحمل مشعل الأغنية المغربية الأصيلة دون أن تنبهر بأضواء الشهرة والكاميرا، فبعد أغنيتها الأخيرة "صحراوية أنا" التي صورتها وغنتها مؤخرا، وحظيت بنجاح كبير، أحيت فاتن في أبو ظبي حفلا فنيا كبيرا استأثرت بإعجاب الجمهور الخليجي الذي صفق كثيرا لفاتن هلال بك التي برعت في أدائها على "مسرح الأيام الثقافية المغربية" بالإمارات بأدائها لأشهر أغاني الرواد من قبيل: نعيمة سميح، عبد الوهاب الدكالي، عبد الهادي بلخياط، والراحل محمد الحياني حيث اختارت فاتن إمتاع جمهورها العربي هذه المرة بأغاني مغربية خالدة تعدت شهرتها حدود المغرب، وتغني بها كبار الفنانين العرب مثل أغنية "مرسول الحب" للموسيقار عبد الوهاب الدكالي و"ياك أجرحي" لنعيمة سميع وغيرهما من الأغاني المغربية التي أبت فات إلا أن يستعيد من خلالها الجمهور زمن الأغنية الجميلة بالمغرب، علما بأن الربرتوار الفني لفاتن يضم أغاني جميلة ومتنوعة إلا أنها في مثل هذه المناسبات تأبى وكما صرحت بذلك ل "سيدتي-نت" سابقا إلا أن تستحضر روائع الأغنية المغربية وتمتع بها جمهورها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتمثيل المغرب في الأيام الثقافية التي تقام في بلدان شقيقة".

والمعروف أن المطربة فاتن هلال بك هي خريجة برنامج (نجوم ونجوم) واشتهرت بكثير من الأغاني الجميلة نذكر منها 'كلامك حب" "مشاغبة" وغيرهما وهي حاليا تحضر كما ذكرت ذلك ل "سيدتي –نت" لمفاجأة العام الجديد الذي ستطرح فيه أغنيتين الأولى بعنوان "لا تعتذر" والثانية "راجع حسابك".