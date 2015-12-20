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19 قتيلاً و37 جريحًا منذ بداية الاشتباكات فى أجدابيا شرق ليبيا

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19 قتيلاً و37 جريحًا منذ بداية الاشتباكات فى أجدابيا شرق ليبيا 19 قتيلاً و37 جريحًا منذ بداية الاشتباكات فى أجدابيا شرق ليبيا

>لقى 19 شخصًا حتفهم وأصيب 37 آخرون، منذ بدء الاشتباكات المسلحة الأربعاء الماضى بين الوحدات المساندة للجيش الليبى من شباب المناطق وكتيبة التوحيد السلفية من جهة، وتنظيم "أنصار الشريعة" من جهة أخرى ، فى مدينة أجدابيا شرقى ليبيا .

وقال مصدر طبى لـ"بوابة الوسط" اليوم الأحد، إن مستشفى محمد المقريف استقبل 18 قتيلاً و37 جريحًا تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، منذ الأربعاء الماضى حتى مساء اليوم الاحد .

ولفت المصدر ،الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن من بين الحالات مدنيين وعمالة وافدة وعناصر من الوحدات المساندة للجيش الليبى من شباب المناطق ، وأن بعض الجرحى جرى نقلهم إلى مدينة بنغازى بسبب نقص الإمكانات والمستلزمات الطبية والأدوية بمستشفى محمد المقريف.

وناشد المصدر الجهات المختصة بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية لهذا المرفق الصحى فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها المدينة.
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