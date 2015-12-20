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"مروان البرغوثى" ناعيا سمير القنطار: لروحك ألف سلام..ولنا لقاء

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"مروان البرغوثى" ناعيا سمير القنطار: لروحك ألف سلام..ولنا لقاء "مروان البرغوثى" ناعيا سمير القنطار: لروحك ألف سلام..ولنا لقاء
نعت صفحة القيادى الفلسطينى "مروان البرغوثى" على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" المناضل اللبنانى والقيادى فى حزب الله سمير القنطار، الذى اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلى بغارة جوية فى سوريا.

ونشرت صفحة "البرغوثى" صورة تجمع القائد الفلسطينى مع المناضل سمير القنطار والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، وعلق عليها بالقول : لروحك ألف سلام ولنا لقاء.

وتظهر الصورة القيادات البارزة فى سجن " هدريم" الاسرائيلى، حيث اعتقل سمير القنطار لأكثر من 30 عاما داخل السجون الإسرائيلية وتجمعه صداقة مع القائد مروان البرغوثى والأسير أحمد سعدات.

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