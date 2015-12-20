فؤاد السنيورة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جريمة إنسانية جديدة بقتل "القنطار"

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق ، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جريمة إنسانية جديدة تضاف لجرائمه بقتل الشهيد سمير القنطار، مضيفا أن قتل "القنطا" سيؤدى إلى حرب جديدة مع الكيان الصهيونى .

وأضاف "السنيورة" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أنه إذا أراد حزب ألله الانتقام للشهيد القنطار فعليه عدم الإنفراد بالقرار وحده ، والاتفاق والتنسيق مع الدولة اللبنانية ليكون الموقف موحدا.

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