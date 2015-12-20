فؤاد السنيورة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جريمة إنسانية جديدة بقتل "القنطار"

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق ، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جريمة إنسانية جديدة تضاف لجرائمه بقتل الشهيد سمير القنطار، مضيفا أن قتل "القنطا" سيؤدى إلى حرب جديدة مع الكيان الصهيونى .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف "السنيورة" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أنه إذا أراد حزب ألله الانتقام للشهيد القنطار فعليه عدم الإنفراد بالقرار وحده ، والاتفاق والتنسيق مع الدولة اللبنانية ليكون الموقف موحدا.
وأضاف "السنيورة" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أنه إذا أراد حزب ألله الانتقام للشهيد القنطار فعليه عدم الإنفراد بالقرار وحده ، والاتفاق والتنسيق مع الدولة اللبنانية ليكون الموقف موحدا.
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