مدير إدارة دسوق التعليمية: خصم حافز الإثابة للمعلمين غير مكتملى النصاب

قال أحمد رمزى السقا مدير إدارة دسوق التعليمية، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأحد "إنه أصدر أمراً إدارياً لمديرى المدارس بإعداد كشوف بأنصبة العاملين بالمدارس وتقديم مدير المدرسة إقرارا بصحة ذلك، كما أمر بخصم حافز الأداء والأعباء الوظيفية لجميع العاملين بالمدارس فى حالة عدم اكتمال أنصبتهم بالمدرسة أو توزيعهم على أى مدرسة لاستكمال النصاب القانونى، وتنفيذ ذلك بدءا من الأول من يناير القادم.

وأشار السقا إلى ضرورة تقديم الفنيين المنتدبين من المدارس إلى ديوان الإدارة بطلب يقر فيه بالتنازل عن حافز الأداء إذا رغب فى الاستمرار بالعمل فى الديوان، وفى حال رغبته للعمل بالمدرسة يتم إخلاؤه فورا إلى مدرسته الأصلية.