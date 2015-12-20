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دورة تدريبية بجامعة القناة حول السلوك التنظيمى و تنمية ولاء العاملين

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دورة تدريبية بجامعة القناة حول السلوك التنظيمى و تنمية ولاء العاملين دورة تدريبية بجامعة القناة حول السلوك التنظيمى و تنمية ولاء العاملين
استكملت إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم و الإدارة بجامعة قناة السويس، الدورة التدريبية التى حاضر فيها الدكتورة نهى محمد زكريا العاصى مدرس بكلية التربية جامعة قناة السويس و التى دارت حول السلوك التنظيمى و تنمية ولاء العاملين بالمنظمة و كيفية تعامل الرئيس مع المرؤوسين لتنمية الولاء ومفهوم المنظمة و هى عبارة عن وحدة اجتماعية هادفة تنبثق عن طبيعة السلوك الاجتماعى الإنسانى بالاشتراك مع مجموعة من الأفراد العاملين ضمن أهداف محددة ليحققوا غايتهم المرجوة بكفاءة عالية و أقل تكلفة و أعلى جودة .

وأقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وفى إطار تدريب العاملين وإطلاعهم على كل ما هو جديد وحديث فى عالم الإدارة.

وأكدت الدكتورة نهى زكريا على خصائص العمل المؤسسى والقوى النفسية التى تحدد سلوك الموظف فى المنظمة لتحقيق هدف محدد و تحقيق الرضا الوظيفى.

كما تكلمت عن المفاتيح الخمسة لوجود الولاء لدى العاملين بالمنظمة وهى الاستحواذ على القلوب و التلاحم و الاندماج و الشراكة و الملكية و إذكاء نزعة التعليم و التمكين و الحرية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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