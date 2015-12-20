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بالفيديو - مرتضى منصور: 3 أسباب وراء قرار انسحاب الزمالك من الدوري

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بالفيديو - مرتضى منصور: 3 أسباب وراء قرار انسحاب الزمالك من الدوري بالفيديو - مرتضى منصور: 3 أسباب وراء قرار انسحاب الزمالك من الدوري

أوضح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب قرار عدم استكمال مسابقة الدوري المصري لموسم 2015-2016 الثلاثة.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم استكمال الدوري اعتراضا على القرارات التحكيمية ضد فريقه في مباراة طلائع الجيش التي شهدت ركلتي جزاء وحالة طرد.

وقال منصور عبر قناة العاصمة يوم الأحد: "السبب الأول الأزمة النفسية التي طالت اللاعبين بسبب اللعب في الدفاع الجوي.. ترجيت اللواء مجدي اللوزي لنقل المباراة".

"ورفضت الأمانة العامة رغم أنني أخطرتهم بأننا لا نقبل اللعب في الدفاع الجوي بسبب سقوط مشجعين لنا في هذا الملعب".

وأكد مرتضى على أن الأهلي لا يحتاج لمساعدة أحد.. مشيرا "تم تأجيل لقاء الأهلي لأنه رفض اللعب في أحد الملاعب.. فلماذا لم يحدث هذا معنا؟"

وأضاف "السبب الثاني هو الحكم محمود البنا الذي قام بأمور لا أصفها إلا بكلمة (****) ونفس الحكم احتسب ركلتي جزاء في مباراة الإنتاج الحربي الموسم الماضي".

وصعد الإنتاج الحربي للدوري المصري الموسم الحالي فقط.

وأردف مرتضى "لن نستمر في الدوري طالما وجد وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام.. لأنه (دلدول) حازم الهواري الذي يختار أسماء الحكام التي تعمل لإسقاط الزمالك".

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فيديو اليوم السابع

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