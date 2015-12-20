بالفيديو.. أبو هشيمة لـ"عمرو أديب": انسحاب مستقبل وطن من "دعم مصر" متعجل

أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، أنه ليس له أى دخل فى قرار انسحاب حزب مستقبل وطن من تحالف دعم مصر ، ولكن فوجئ بهذا القرار اليوم.>ورأى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن القرارات السياسة يجب أن تؤخذ بتأنى ولا يجب أن تكون قرارات فجائية، مضيفاً "محدش سألنى خالص ولا أنا بحب أدخل نفسى أبدا فى قرارات حزب مستقبل وطن"، وتابع "ورأى فى السياسة إننا بلاش نتسرع ولازم نفكر وشايف إن قرار خروج الحزب من الائتلاف سريع".

وأضاف "أبو هشيمة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه يرى أن هناك أملا فى حزب مستقبل وطن، "مبسوط جدا بالتجربة وحتى لو فى نواب عليهم لغط حاسس أنهم هيأدوا دور إحنا هنتفاجئ بيه ومتفائل بمجلس النواب، لأننا فى سنة أولى ديمقراطية وكلنا لازم نساعدهما وهما هيساعدوا بلدهم".

واستطرد: "شايف إن السياسة غير القرارات اللى بتتاخد فى الشغل، وطالما أنا جوه الائتلاف لازم أتأنى شوية لما أجى أخرج، ولكن أنا زيى زى الناس شفت الخروج، وكل اللى شفناهم انهارده شباب عمرهم لا يتعدى الـ30 سنة، اللى هى اللجنة التنفيذية بتاعة الحزب، علشان كده شايف الحزب شباب".

وحول سؤاله عن مركزه تجاه الحزب، قال "أنا مش عضو ولا أى حاجة، ولكن عندما كانوا حركة اقتنعت بأفكارهم وإنهم داعمين لمصر وللجيش وفكرة إن لازم يبقى فى شرطة، وكانوا عندهم أفكار عجبتنى لذلك ساعدتهم ماديا لغاية ما بقوا حزب، ودورى مش أكتر من المساعدة المادية".

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>مصادر: حزب الوفد يتجه لعدم الانضمام لائتلاف "دعم مصر"

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