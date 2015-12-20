وزير الإسكان المغربي يصل القاهرة للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي ‎

وصل محمد نبيل، وزير الاسكان المغربي، مطار القاهرة الدولي، في زيارة للبلاد، للمشاركة في الدورة 32 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والدورة الأولى للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية ،الذي يقام على مدار يومين بالقاهرة.

تجرى مباحثات بين الوزير المغربي مع نظيره مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتركز حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ميداني السكني وسياسة المدينة.

يشار إلى أن الدورة الأولى للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية تهدف إلى مناقشة وطرح رؤى عربية جديدة والتوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لمختلف القضايا العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة في الوطن العربي.