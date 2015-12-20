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«لجنة الحكام»: أداء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجيش «مثالي»

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«لجنة الحكام»: أداء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجيش «مثالي» «لجنة الحكام»: أداء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجيش «مثالي»

الزمالك والجيش

قال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، إنه راض تمامًا عن أداء طاقم تحكيم مبارة الزمالك وطلائع الجيش اليوم، والتي انتهت بفوز الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف وجيه خلال مداخلة له بقناة الحيارة، قرار حكم المباراة الخاص بركلتي جزاء طلائع الجيش صحيح تمامًا، كما أن لاعبي نادي الزمالك لم يعترضوا خلال المباراة على أي منهما، وأُهنئ طاقم التحكيم على هذا الأداء الرائع ، مشددًا على أن اللجنة لا تسمح مطلقًا بالتدخل في اختيار أوالتعليق على أداء حكامها من قبل أي شخص.

كان قد قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم استكمال الدوري المصري الممتاز بسبب القرارات التحكيمية التعسفية ضد الفريق في مباراة طلائع الجيش.

جاء قرار مجلس إدارة الزمالك بسبب القرارات التحكيمية الظالمة في المباراة من الحكم محمود البنا، والذي اعترض عليه المجلس قبل المباراة لكنه تم الاصرار على تعيينه لإدارة اللقاء، ويبدو أن هناك هدف من أجل عرقلة مسيرة الزمالك في المباراة بعدما تلقى المنافس هزيمة في المباراة الأخيرة.

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