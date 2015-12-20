تعرف على أهم الفحوصات الضرورية لتشخيص سبب الصداع

الصداع

أهم الفحوصات لتشخيص الصداع

الصداع أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ومنها ما يتعلق بسوء الحالة النفسية والإجهاد البدنى بصورة مبالغ فيها والتى يترتب عليها الشعور بالصداع ذلك غير وجود أسباب مرضية أخرى تتسبب فى حدوث الصداع مثل التى تتعلق بالمخ وغيرها من الأمراض المسببة للصداع.>حول ذلك يقول دكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الصداع هو عبارة عن حدوث ألم شديد بالرأس ينتشر ليشمل جميع أنحاء الرأس.>استكمل د.عياد قائلاً: "هناك بعض الفحوص والتحاليل الصحية التى يجب على الشخص إجراءها فى حالة ملاحظته تكرار حدوث الصداع بصورة مبالغ فيها وأهمها:

1)تحليل صورة الدم الكاملة.

>2)إجراء كشف على العين وقاع العين.

>3)إجراء أشعة مقطعية على المخ.

نصائح ضرورية لتجنب مشاكل الصداع الصحية

>لذلك ينصح د.عياد قائلا: "بضرورة الاهتمام بإجراء تلك الفحوص والتحاليل السابق ذكرها حال تكرار حدوث الصداع نظرًا لأن علاج الصداع يتحدد بناء على معرفة والتأكد من السبب وراء حدوث الصداع.

وأضاف د. عياد يجب الابتعاد الأشخاص عن ممارسة بعض العوامل المسببة لحدوث الصداع مثل الضغوط النفسية والقلق والتوتر والإجهاد البدنى والدهنى.