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بالفيديو - ميلان يقلب تأخره إلى فوز عريض على فروسينوني

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بالفيديو - ميلان يقلب تأخره إلى فوز عريض على فروسينوني بالفيديو - ميلان يقلب تأخره إلى فوز عريض على فروسينوني

فاز ميلان على نظيره فروسينوني بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الـ 17 من الدوري الإيطالي.

دانيل كوفاني تقدم في الدقيقة الـ 19 لصالح فروسينوني، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، تعادل أباتي في الدقيقة الـ 50، قبل أن يتقدم كارلوس باكا في الدقيقة الـ 55.

ميلان عزز التقدم في الدقيقة الـ 77 بهدف للمدافع أليكس، إلا أن فريدريكو ديونيسي قلص الفارق في الدقيقة الـ 83.

وقبل نهاية اللقاء، سجل بونافينتورا الهدف الرابع لميلان في الوقت المحتسب بدلا من ضائع، لينتهي اللقاء بفوز ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فوز ميلان رفع رصيده للنقطة الـ 28 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند النقطة الـ 14 في المركز الـ 18.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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