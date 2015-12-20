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تأجيل دعوى "نشوز" ضد حفيدة حسين سالم إلى جلسة 9 يناير

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تأجيل دعوى "نشوز" ضد حفيدة حسين سالم إلى جلسة 9 يناير تأجيل دعوى "نشوز" ضد حفيدة حسين سالم إلى جلسة 9 يناير
أرجات محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى "نشوز" المقامة من عمر رفعت، ضد دنيا خالد حسين سالم، حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، لجلسة 9 يناير المقبل.

وكان زوج المدعية أقام ضدها دعوى "نشوز"، وذلك بعد سفرها لزيارة والدها فى مدريد، ورفضها العودة إلى مسكن الزوجية والدخول فى طاعته، كما نصت الدعوى، وقبل انقضاء المُهلة القانونية الـ30 يومًا، المحددة للاعتراض دون اتخاذ إجراء قانونى، قامت المدعية بتقديم طلب تسوية إلى مكتب منازعات الجديدة لشئون الأسرة، فى شهر أكتوبر الماضى، عن طريق وكيلها المحامى الراحل محمد الدكر، قبل وفاته الشهر الماضى إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكان المحامى الراحل تقدم بطلب تسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية، بمحكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، فى شهر أكتوبر الماضى، بـ"اعتراض على إنذار الطاعة"، ويحمل رقم "3187" أسرة مصر الجديدة، وذلك وكيلًا عن المدعى عليها دنيا خالد حسين سالم، حفيدة رجل الأعمال الشهير حسين سالم، ضد الدعوى المقدمة ضدها من زوجها، عمر رفعت، والذى يطلبها فيها، فى "بيت الطاعة" بعد خلافات زوجية عديدة بينهما.

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مصر 365

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