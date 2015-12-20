بالصور..حى الجمرك يشن حملة لإزالة التعديات على أرض مملوكة لمصلحة الجمارك

شن حى الجمرك بالإسكندرية حملة لإزالة التعديات، إعلاءً لهيبة الدولة واستردادا للأراضى المملوكة للدولة والتى تم الاستيلاء عليها من قبل البلطجية.

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء مهندس خالد فوزى رئيس الحى، وبالتعاون مع قسم الجمرك وبتواجد رئيس مباحث الجمرك ولجنة الإزالة بالحى، وتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر من وزير المالية برقم 64 لسنة 2011 بإزالة التعديات على قطعة أرض ومبانٍ مملوكة لمصلحة الجمارك والمقدر مساحتها بـ500 متر بناحية باب 14 جمرك إسكندرية.

وتم التسليم إلى سعد سالم حمد المفوض من الجمارك بعد إزالة التعديات عليها والمتمثلة فى مبنى دور أرضى أعمدة وسلم وحوائط وعدد 3 غرف مبان، وتم الإخلاء من السكان ومنقولاتهم.



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