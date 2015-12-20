الوفد: لن نشارك فى أى ائتلاف قائم وهيئتنا البرلمانية ممثلة الحزب بـ"النواب"

اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم الأحد، فى أعقاب اجتماع رئيس الوفد مع الهيئة البرلمانية للحزب، وبعد استعراض موقف الوفد من الائتلافات المطروحة على الساحة السياسية وبعد مناقشة واستطلاع أراء الهيئة العليا فقد أصدرت الهيئة العليا قراراها بالإجماع، بأن الوفد لن يكون شريكا فى أى من الائتلافات القائمة.

وأكدت الهيئة العليا فى بيان صدر عنها منذ قليل، حرصها على أن يمثل الحزب داخل مجلس النواب الهيئة البرلمانية للوفد.

وأشارت الهيئة العليا إلى أن الوفد من واقع مسيرته السياسية منذ عام 1919 وانطلاقا من تراثه الوطنى وثوابته التى تعلى صالح الوطن والمواطن عن أى مصالح حزبية ضيقة، وأن دعم قضايا الوطن وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه والحفاظ على الأمن القومى والثوابت الوطنية للبلاد هى غاية سامية للوفد يسعى إليها ولا يتردد فى سبيلها من التنسيق مع أى تحالف إعلاء للمصلحة الوطنية العليا بما تعنيه هذا الكلمة من معانى.

وأكدت الهيئة العليا للوفد حرصها الكامل على إنهاء كافة القوانين المكملة للدستور والتى تتطلب موافقة ثلثى البرلمان بما يضمن تحويل كافة النصوص الدستورية إلى واقع يلمسه المواطن من خلال تلك التشريعات.

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