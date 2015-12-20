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مستشار اللجنة المصرية بـ"النواب البريطانى": تقرير لندن عن الإخوان غير حاسم

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مستشار اللجنة المصرية بـ"النواب البريطانى": تقرير لندن عن الإخوان غير حاسم مستشار اللجنة المصرية بـ"النواب البريطانى": تقرير لندن عن الإخوان غير حاسم
قال سمير تكلا، مستشار اللجنة المصرية البريطانية فى البرلمان البريطانى، إن التقرير البريطانى حول جماعة الإخوان الإرهابية ليس حاسماً، مشبها إياه بالقرار 242 عام 1979 والذى صوتت عليه الأمم المتحدة بشأن الأراضى المحتلة، حيث كان ينص على الانسحاب من "الأراضى المحتلة" وليس التى" تم احتلالها"، مضيفاً: "أتمنى أن نقرأ التقرير البريطانى بطريقة متأنية لأنه فى النهاية يقول محلك سر".

وأضاف سمير تكلا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى عادل حمودة، على فضائية "النهار"، أن تقرير البريطانية عن جماعة الإخوان لم يتعد الصفحتين وتم توجيه انتقادات له، مشيرا إلى أن إحدى الصحف فى بريطانيا قالت إن جماعة الإخوان لم تمنع فى بريطانيا رغم أن تقرير الحكومة حذر بأنه من المحتمل أن تكون جماعة الإخوان بوابة للتطرف.

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مصر 365

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