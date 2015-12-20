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نقابة الصيادلة: خفض أسعار السوفالدى المصرى إلى 900جنيه منتصف يناير المقبل

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نقابة الصيادلة: خفض أسعار السوفالدى المصرى إلى 900جنيه منتصف يناير المقبل نقابة الصيادلة: خفض أسعار السوفالدى المصرى إلى 900جنيه منتصف يناير المقبل
أكد الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة صيادلة ، أن عقار السوفالدى المصرى سوف تنخفض بداية من منتصف يناير المقبل لتصل لأدنى مستوى منذ الإعلان عن العقار لتصل لـ900 جنيه للعبوة، مشيرا إلى أن ذلك بعد أن انخفضت لـ1600 جنيه، بعد أن كانت 2670 جنيهاً، وذلك بعد مطالبات عديدة من نقابة الصيادلة.

وأكد أمين عام الصيادلة، فى بيان أصدرته النقابة، أن اللجنة الفنية بوزارة الصحة استجابت لمطالب نقابة الصيادلة من أجل منع استخدام أى وسائل احتكارية فى تسويق مثائل الديكلانزا المصرية "علاج فيروس C الجديد"، وذلك بربطه بمثائل السوفالدى فى عبوة واحدة.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت فى اجتماعها الأخير مصادرة أى منتج يوزع بهذه الصورة، لافتا إلى أن اتحاد المهن الطبية يسعى خلال الفترة المقبلة لتوفير كورس علاجى مجانى كامل لكل المرضى المشتركين بمشروع علاج الاتحاد ولغير المشتركين بأسعار ميسرة.

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مصر 365

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