محافظ القاهرة لـ"الحياة اليوم": إنهاء ظاهرة العشوائيات خلال 3 سنوات

قال الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، إن هناك 15 ألفا و600 وحدة سكنية جديدة لسكان العشوائيات، لافتاً إلى أنه سيتم إنهاء ظاهرة العشوائيات المهددة للحياة بالقاهرة خلال عامين إلى 3 سنوات.

وأشار المحافظ إن هناك مشروعا لتحديث الميكروباصات التى تعمل منذ 30 عاماً بالمحافظة، وسيتم بالتعاون مع وزارة البيئة تعويض أصحاب الميكروباصات القديمة لإحلالها بجديدة، حيث سيتم إحلال 100 ميكروباص قديد بجديد بفوائد بسيطة لأصحابها.

وشدد المحافظ، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، على أنه لا تراجع عن توقيع غرامة على التوك توك الذى سيخالف القانون ويسير فى شوارع القاهرة الرئيسية، موضحاً أنه تم توقيع غرامة على 3000 توك توك لمخالفتهم القانون بالسير فى شوارع العاصمة.