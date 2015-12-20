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حزب مصر الحديثة يعلن عن رغبته فى الانضمام لـ"دعم مصر"

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حزب مصر الحديثة يعلن عن رغبته فى الانضمام لـ"دعم مصر" حزب مصر الحديثة يعلن عن رغبته فى الانضمام لـ"دعم مصر"
أعلن حزب الحديثة، عن رغبته فى الانضمام لائتلاف دعم مصر، والتوقيع على وثيقة الائتلاف.

وقال الحزب فى بيان له منذ قليل، "ائتلاف مصر الحديثة هو ائتلاف وطنى يقوده حزب مصر الحديثة داخل مجلس النواب، يحترم التنوع فى المجتمع، ويتسع لجميع التيارات المساندة للوطن، ويؤمن بالوحدة الوطنية، ويمتلك رؤية شاملة لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية فى جميع المجالات".

وأضاف الحزب أن حزب مصر الحديثة والائتلاف الذى يقوده داخل الائتلاف والمنضم إليه العديد من النواب المستقلين يعلن عن رغبته فى الانضمام إلى تحالف دعم مصر.

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