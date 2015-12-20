مستقبل وطن: نوابنا ملتزمون بالانسحاب من "دعم مصر".. و"ايدينا مفتوحة للوفد"

قال أكمل نجاتى ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن حديث البعض حول تدخل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى قرارات الحزب ليس له أساس من الصحة، بل هو أحد المتبرعين للحزب وبعيد تماما عن قراراته، ولم يكن يعرف بقرار مستقبل وطن الانسحاب من ائتلاف دعم مصر

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يرحب بالتواصل مع حزب الوفد، لأنه حزب تاريخى، و"يدينا مفتوحة للحزب أو أى نائب مستقل"، طالما كان ذلك سيدعم الدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن جميع نواب الحزب ملتزمون بقرار الانسحاب من الائتلاف، وسيسحبون التوقيعات التى قاموا بها الجمعة الماضية، موضحا أن الحزب تواصل مع جميع النواب وأقنعهم بقراراه.

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