حماة وطن: مستمرون بـ"دعم مصر".. ونواب لأحزاب قررت الانسحاب داخل الائتلاف

قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن الحزب مستمر فى ائتلاف دعم مصر ، مشيرا إلى أن هدفهم إعلاء مصلحة مصر والوطن، منتقدا الصورة التى تم تصويرها عن الائتلاف ومحاولة تشويه أهدافه.

وأكد أبو المجد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عددا من نواب الأحزاب، التى أعلنت انسحابها من "دعم مصر"، مستمرون داخل الائتلاف وحضروا اجتماعه ووقعوا على الوثيقة، وذلك بعد أن تأكدوا من سياسة الائتلاف وأهدافه التى تصب فى مصلحة الوطن دون النظر لحزب بعينه وفئة بعينها.

ائتلاف "دعم مصر" يتفكك قبل 7 أيام من انعقاد البرلمان.. نواب بـ"مستقبل وطن": انسحابنا بسبب عدم تمثيلنا فى ترشيحات رئاسة اللجان.. و"المصريين الأحرار": لا نسعى لتشكيل تكتل سياسى تحت القبة

مستقبل وطن" أول حزب يمثل الشباب بمصر.. محمد بدران: أحمد أبو هشيمة لا يتدخل فى قراراتنا.. ولن ننفذ إلا ما يخدم الوطن.. وأبوهشيمة: لست عضوا بالحزب.. وعرفت قرار الانسحاب من دعم مصر خلال الاحتفال بالنواب

المصريين الأحرار يعلن غدا أسانيد رفضه لـ"دعم مصر" وقرارات المكتب السياسى



>صلاح حسب الله: نواب الأحزاب الرافضة لـ"دعم مصر" مستمرون فى الائتلاف

حزب المحافظين: اجتماع عاجل للهيئة العليا لدراسة تطورات أوضاع "دعم مصر"

قيادى بحزب الوفد: ائتلاف "دعم مصر"سقط لاعتماده على مجموعة هواة

توفيق عكاشة: انهيار "دعم مصر" طبيعى ولم يتبق فيه سوى الزميل "سيف اليزل"

حزب المؤتمر: لم ننضم لائتلاف "دعم مصر".. وقرارنا الرسمى اليوم