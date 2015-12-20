أخبار مصر للساعة10..طلائع الجيش يدك الزمالك بثلاثية والأبيض ينسحب من الدورى

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المتعلقة، فى مقدمتها نجاح طلائع الجيش فى إلحاق الهزيمة الأولى لنادى الزمالك بالموسم الحالى بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى بالأسبوع التاسع للدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 13 ليتراجع للمركز السادس بالترتيب العام للدورى بينما رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 9 محتلاً المركز العاشر.

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك عدم استكمال الدورى المصرى الممتاز بسبب القرارات التحكيمية التعسفية ضد الفريق فى مباراة طلائع الجيش. وأرجع مجلس إدارة الزمالك قراره بسبب القرارات التحكيمية الظالمة فى مباراة الطلائع من الحكم محمود البنا، الذى اعترض عليه المجلس قبل المباراة لكنه تم الإصرار على تعيينه لإدارة اللقاء.

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