بالصور..جمعية مكافحة التدخين تحتفل بالمولد النبوى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية

قالت عواطف أندراوس عضو مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخين بالإسماعيلية، إنه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف قامت الجمعية العامة لمكافحة التدخين وأمراض الصدر بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المرضى والعاملين بمستشفى الصدر.

وأشارت "أندراوس" إلى أن أعضاء الجمعية يتوجهون بالتهنئة لمصر وكل المصريين بحلول هذه المناسبة، مؤكدة أن هذه الاحتفالية فى إطار برنامج الجمعية والذى يتضمن توعية المواطنين بأضرار التدخين وفى نفس الوقت المشاركة المجتمعية فى المناسبات الدينية والقومية داخل المحافظة.



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أعضاء الجمعية أثناء الاحتفال



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تقديم حلوى مولد النبى لإحدى العاملات



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زيارة لأحد المرضى



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"أندراوس" تقدم حلوى المولد لإحدى المريضات



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زيارة لأحد المرضى



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جانب من توزيع حلوى المولد النبوى على مرضى مستشفى الصدر