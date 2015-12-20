ضبط 31 طن مستلزمات لإنتاج منظفات منتهية الصلاحية بداخل مصنع غير مرخص بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط مصنع لإنتاج المنظفات بداخله 31 طن مستلزمات إنتاج و30 ألف عبوة معدة للبيع منتهية الصلاحية منذ 6 سنوات وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام مالكة مصنع يعمل بدون ترخيص للصناعة والتجارة بالقاهرة بانتاج وتعبئة الكيمياويات والمنظفات الصناعية مستخدمة فى عمليات التصنيع خامات غير صالحة للاستخدام، لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة ولصق علامات وهمية وتواريخ جديده خلافاً للحقيقة.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المصنع المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط مديره المسئول و25 ألف و320 لتر كيماويات ومنظفات صناعية و30 عبوة مزيل صدأ و25 طن صابون سائل، 4 الآف لتر كيماويات و6 أطنان "صودا كاوية- صابون، ملح، كلور، حمض كبريتيك، تكسابون" مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية بتاريخ 2009.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة ، وسحب العينات لارسالها الى مصلحة الكيمياء للفحص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، تولت النيابة العامة التحقيقات.