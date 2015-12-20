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ضبط صاحب مصنع لحيازته 67 طن مستلزمات حلوى بالقاهرة

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ضبط صاحب مصنع لحيازته 67 طن مستلزمات حلوى بالقاهرة ضبط صاحب مصنع لحيازته 67 طن مستلزمات حلوى بالقاهرة
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مصنع لحيازته 67 طن مستلزمات إنتاج حلوى المولد النبوى و28 ألف عبوة جافة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل بيعها للمواطنين و حرر محضر بالواقعة

كانت معلومات وردت لضباط المباحث، تفيد بقيام مسئول مصنع لصناعة الحلوى يعمل دون ترخيص ولا توافر الاشتراطات الصحية، ويقوم بإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى مستخدمًا فى عملية الإنتاج رواكد الأعوام السابقة وإعادة تدويرها وإدخالها فى التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية غير معروفة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنت من ضبط صاحب المصنع فى الزاوية الحمراء وبحوزته 67 طن مستلزمات إنتاج حلوى "سمسية، ملبن، فولية، جلوكوز، سكر، مسلى ولبن بودرة" دون بيانات.

قدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمى وأوصت بإعدامها، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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