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الخسارة الأولى.. الجيش يضرب الزمالك ' المنقوص ' بأخطاء دفاعه

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الخسارة الأولى.. الجيش يضرب الزمالك ' المنقوص ' بأخطاء دفاعه الخسارة الأولى.. الجيش يضرب الزمالك ' المنقوص ' بأخطاء دفاعه

خسر الزمالك للمرة الأولى في الدوري المصري لموسم 2015-2016 بعد سقوطه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام طلائع الجيش بالجولة الثامنة.

وسقط الزمالك تحت قيادة ماركوس باكيتا المدير الفني البرازيلي بـ10 لاعبين بعد طرد علي جبر في الدقيقة الرابعة.

وتقدم طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة بعد عرقلة علي جبر لأوسو كونان سددها محمد أشرف بنجاح.

وضاعف إسلام كمال النتيجة في الدقيقة 18 من كرة عرضية أرضية حولها في الشباك.

وسجل محمود كهربا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 35 من رأسية بعد عرضية حازم إمام.

وأحرز أوسو كونان الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 55.

ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 73.

ويحتل الزمالك الترتيب السادس بـ13 نقطة، فيما ارتقى الجيش للمركز العاشر برصيد تسع نقاط.

نقص عددي

بعد طرد علي جبر قرر باكيتا سحب أيمن حفني ودخول أحمد دويدار لإعادة الاتزان لقلب الدفاع.

وظهر دفاع الزمالك مرتبكا منذ البداية عندما تسبب علي جبر في ركلة الجزاء وحصوله على البطاقة الحمراء.

وتأخر باكيتا في تغييراته في الشوط الثاني حتى الدقيقة 56 بإشراك إبراهيم عبد الخالق بدلا من عمر جابر.

ثم دفع بمصطفى فتحي بدلا من حازم إمام في الدقيقة 63 والذي نجح في ترجمة دخوله لهدف ثان قبل ربع ساعة من النهاية.

وحصل عبد العزيز توفيق على بطاقة حمراء في الدقيقة 67 ليستكمل الفريقان المباراة بـ10 لاعبين.

وكاد أحمد حسن مكي أن يتعادل للزمالك بعد استلامه كرة داخل الست ياردات وقام بدوران لكنه سدد في السماء بعد مروره من المدافع.

فيما حافظ أحمد الشناوي على شباكه من الهدف الرابع بعد كرة مرتدة في الدقائق الأخيرة وصلت لمحمد أشرف.

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