نصائح ذهبية لتجنب مضاعفات حب الشباب

حب الشباب

نصائح ضرورية للتعامل مع ظهور حب الشباب

حب الشباب أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون خاصة فى فترة المراهقة نتيجة أسباب فسيولوجية تتعلق بمرحلة البلوغ، والتى تتسبب فى ظهور حب الشباب، بأماكن مختلفة بالجسم مثل الوجه والكتفين والرقبة.>حول ذلك يقول دكتور أحمد محمد العطار أخصائى الجلدية والتجميل والليزر، إن حب الشباب أحد المشاكل الجلدية التى تصيب الشباب بمرحلة البلوغ، فى صورة ظهور بعض الالتهابات الجلدية أو الفقاقيع، أو أحيانًا دمامل بالوجه والظهر والكتفين ما يسبب تعرض الشباب لبعض المشاكل الصحية لارتباطه بالمظهر الخارجى.>استكمل د.أحمد قائلاً: "هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ظهور حب الشباب مراعاتها لتجنب إصابتهم بمضاعفات حب الشباب وأهمها":

1)الاهتمام بنظافة الجلد والبشرة

>يجب على الشباب الذين يعانون من مشاكل حب الشباب بضرورة الاهتمام بنظافة الجزء المصاب بحب الشباب لتجنب نمو وتكاثر البكتيريا والميكروبات وهى أحد العوامل التى تزيد من فرص انتشار حبوب الشباب لذلك يجب غسل الوجه بالماء والصابون أكثر من مرة يوميًا وفى حالة ظهور حبوب الشباب بالظهر بالاستحمام يوميًا.

2)استخدام فوط قطنية ملمسها ناعم.

3)تجنب استخدام العنف أثناء تجفيف الجلد لتفادى الاحتكاك وبالتالى الشعور بالألم والالتهابات والرغبة فى الحكة .