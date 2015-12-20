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عضو بالجمعية الأمريكية للتغذية: تناول السبانخ والموز يجنب سرطان البنكرياس

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عضو بالجمعية الأمريكية للتغذية: تناول السبانخ والموز يجنب سرطان البنكرياس عضو بالجمعية الأمريكية للتغذية: تناول السبانخ والموز يجنب سرطان البنكرياس
قال الدكتور عماد حلمى، عضو الجمعية الأمريكية للتغذية، إن الأغذية الغنية بالمغنسيوم مثل الخضراوات الورقية أبرزها السبانخ، بالإضافة إلى فاكهة الموز والفراولة، فضلاً عن الفول السودانى، والكاجو، واللوز، تقلل احتمالات خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، مشيراً إلى أن المغنسيوم له أدوار مهمة وإيجابية مرتبطة بالتمثيل الغذائي، والهضم، والطاقة.

وأضاف "حلمى" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامى ياسر رشدى، أن الدراسة التى صدرت فى يوم 18 ديسمبر لعام 2015 الماضى من جامعة إنديانا تركز على دور وفائدة المغنسيوم الذى يقلل فرص الإصابة من سرطان البنكرياس، وتابع: "سرطان البنكرياس مرض لا يمكن الشفاء منه، لأنه صعب فى التعامل معه، لذلك اهتمت الجامعات الغربية بإجراء دراسات للوقاية من هذا المرض".

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مصر 365

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