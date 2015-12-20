فقدان 59شخصًا جراء انزلاق أرضي جنوبي البلاد بالصين

قالت وسائل إعلام رسمية صينية، إن 59 شخصًا فقدوا إثر انهيار مبان جراء انزلاق أرضي في منطقة صناعية في مدينة شنتشن التابعة لمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين الأحد 20 ديسمبر.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الانزلاق الأرضي في منطقة ليوشي الصناعية في حي قوانغمينغ الجديد شمال غرب شنتشن، دمر قرابة 30 منزلا كما تسبب في انفجار جزء من خط أنابيب الغاز الطبيعي الواصل بين غرب البلاد وشرقها.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا انزلاق التربة الطينية في منطقة شنتشن التي تحد هونغ كونغ وهي تجتاح المنازل والمصانع.

ونشرت الوكالة الرسمية أنباء الصين الجديدة إحصائية تشير إلى إصابة 3 أشخاص وفقدان 59 آخرين، مشيرة إلى أن أكثر من 1500 رجل إنقاذ توجهوا إلى المنطقة لتنفيذ عمليات الإنقاذ.

من جهتها قالت صحيفة “شينزن إيفننغ نيوز” الصينية إن قرابة 900 شخص أجلوا قبل الكارثة.

وذكرت صحيفة “بيجين يوث ديلي”، نقلا عن ساكن محلي، أن الطين الذي أدى إلى انهيار المنطقة كان قد تكدس في العامين الماضيين جراء أعمال إنشاء، مشيرا إلى أن ارتفاعه بلغ قرابة 100 متر.