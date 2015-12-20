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بالصور.. وكيل وزارة الصحة الجديد يتفقد مستشفيات الإسماعيلية

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بالصور.. وكيل وزارة الصحة الجديد يتفقد مستشفيات الإسماعيلية بالصور.. وكيل وزارة الصحة الجديد يتفقد مستشفيات الإسماعيلية
تفقد الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة الجديد بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور مينا حليم مدير إدارة الرعاية العاجلة، مستشفى القصاصين ومستشفى التل الكبير المركزي ومركز طب الأسرة، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واستمع وكيل وزارة الصحة إلي شكاوي وأراء المترددين علي المستشفيات، كما استمع أيضا لمشاكل ومقترحات الأطباء والعاملين في تلك المستشفيات نحو تطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمرضي.

وقال أبو سليمان إننا نسعى لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، وأضاف أن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يتابع باستمرار أعمال المنظومة الصحية بالمحافظة والخدمات الطبية التي تقدم للمرضي.

ومن جانبه، قال الدكتور مينا حليم، إن مستشفيات المحافظة سوف تشهد طفرة على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة، ومنها رفع كفاءة وتجهيز كافة ألأقسام المستشفيات، لاستقبال جميع الحالات الطارئة، وأشار حليم إلى تضافر كافة الجهود، من جانب الأطباء وأطقم التمريض، والعاملين من أجل التخفيف عن المرضى، وتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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