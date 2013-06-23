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البريد: تثبيت المؤقتين بالقطاعات التى يعملون بها ولن ينقل موظف دون رغبته

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البريد: تثبيت المؤقتين بالقطاعات التى يعملون بها ولن ينقل موظف دون رغبته البريد: تثبيت المؤقتين بالقطاعات التى يعملون بها ولن ينقل موظف دون رغبته

أكد الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اهتمامه بالتواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم فى تطوير الهيئة، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجههم أثناء العمل.

جاء ذلك على هامش لقاء رئيس الهيئة بالعاملين ببرج العرب ومطروح، فى إطار خطة التواصل مع العاملين بمختلف المناطق البريدية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تثبيت المؤقتين سيتم فى الأماكن والقطاعات التى يعملون بها حالياً، مؤكداً أنه لن يتم نقل أى موظف دون رغبته، مشيراً إلى أن هذا يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسرى والنفسى للموظف مما ينعكس بالإيجاب على أدائه فى العمل.

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