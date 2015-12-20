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محافظ المنوفية: لا تعليق على حركة المحافظين القادمة

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محافظ المنوفية: لا تعليق على حركة المحافظين القادمة محافظ المنوفية: لا تعليق على حركة المحافظين القادمة
رفض الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية التعليق على حركة المحافظين التى من المقرر أن تشهدها بعض المحافظات فى الفترة القادمة من قبل وزارة التنمية المحلية، قائلا: لا تعليق "لأنه ده مش من حقنا التعليق عليه دى رؤية والقادة السياسية الحكيمة فى الدولة".

وأضاف محافظ المنوفية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المسئولين فى الدولة يعملون جميعا من أجل الارتقاء والنهوض بالوطن الغالى إلى بر الأمان والنهوض به فى شتى المجالات.

وطالب محافظ المنوفية جميع المحافظين بالعمل حتى الساعة الأخيرة لتولية المنصب من أجل الارتقاء والنهوض بالدولة.

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مصر 365

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