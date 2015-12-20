الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري المصري اعتراضا على التحكيم

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم استكمال مسابقة الدوري المصري اعتراضا على القرارات التحكيمية في مباراته ضد طلائع الجيش بالجولة التاسعة.

واحتسب محمود البنا حكم المباراة ركلتي جزاء ضد الزمالك وطرد علي جبر مدافع الفريق.

وقال مرتضى منصور في بيان أصدره المركز الإعلامي أثناء مباراة الزمالك وطلائع الجيش: "قررنا عدم استكمال الدوري المصري بسبب القرارات التحكيمية الظالمة خلال المباراة اعتراضا على الحكم محمود البنا".

وأضاف "اعترض الزمالك على تعيين محمود البنا لكن تم الإصرار عليه ويبدو أن هناك هدف من أجل عرقلة مسيرة النادي بعد خسارة المنافس في المباراة الأخيرة".

ويتأخر الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين وسجل طلائع الجيش الهدفين الأول والثالث من ركلتي جزاء.

وتبع الركلة الأولى طرد علي جبر مدافع الزمالك.