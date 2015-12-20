الشناوي قائدا للمرة الثانية مع الزمالك أمام الطلائع

ارتدى أحمد الشناوي حارس الزمالك شارة قيادة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، للمرة الثانية منذ انضمامه.

وارتدى الشناوي شارة القيادة بعد أن خرج ثنائي الفريق حازم إمام وعمر جابر في شوط المباراة الثاني، ليصبح الشناوي هو أقدك لاعبي الزمالك على أرض الملعب.

وتعد مباراة طلائع الجيش هي الثانية اليت يحمل فيها الشناوي شارة قيادة الفريق الأبيض، بعد أن ارتداها في مباراة الفريق بالموسم الماضي أمام النادي المصري، تكريما له أمام ناديه السابق.

وانضم الشناوي للزمالك في موسم 2012/2013 على سبيل الإعارة من المصري، قبل أن يعود لفريقه مرة أخرى ويعود للفريق الأبيض بداية من الموسم المنقضي.

وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش، بفوز الفريق العسكري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.