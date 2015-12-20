أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشناوي قائدا للمرة الثانية مع الزمالك أمام الطلائع

Google+ Print
الشناوي قائدا للمرة الثانية مع الزمالك أمام الطلائع الشناوي قائدا للمرة الثانية مع الزمالك أمام الطلائع

ارتدى أحمد الشناوي حارس الزمالك شارة قيادة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، للمرة الثانية منذ انضمامه.

وارتدى الشناوي شارة القيادة بعد أن خرج ثنائي الفريق حازم إمام وعمر جابر في شوط المباراة الثاني، ليصبح الشناوي هو أقدك لاعبي الزمالك على أرض الملعب.

وتعد مباراة طلائع الجيش هي الثانية اليت يحمل فيها الشناوي شارة قيادة الفريق الأبيض، بعد أن ارتداها في مباراة الفريق بالموسم الماضي أمام النادي المصري، تكريما له أمام ناديه السابق.

وانضم الشناوي للزمالك في موسم 2012/2013 على سبيل الإعارة من المصري، قبل أن يعود لفريقه مرة أخرى ويعود للفريق الأبيض بداية من الموسم المنقضي.

وانتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش، بفوز الفريق العسكري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع