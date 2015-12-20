أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..رش القمامة بالمبيدات لمحاربة الذباب فى الغربية

Google+ Print
بالصور..رش القمامة بالمبيدات لمحاربة الذباب فى الغربية بالصور..رش القمامة بالمبيدات لمحاربة الذباب فى الغربية
فى سابقة تعد الأولى من نوعها وجهت المهندسة نادية حسونة رئيس حى ثان طنطابالغربية مسئولى البيئة بالحى بالتنسيق مع مسئولى الطب الوقائى وجهاز شئون البيئة لرش أكوام القمامة فى الشوارع بالمبيدات بهدف الذباب والبعوض وذلك بدلا من نقل القمامة إلى المدفن الصحى.
>وذكرت الصفحة الرسمية لحى ثان طنطا على"فيس بوك"أن هذه الخطوة بتوجيهات من سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة
>وأوضح بيان الحى أن الشوارع التى تم رش القمامة بالمبيدات فيها هى شوارع سعيد وصدقى وعمر بن عبد العزيز والحلو وداير الناحية وبجوار المستشفيات والمدارس .

وهذا التصرف سبب غضب أهالى مدينة طنطا مطالبين برفع القمامة من الشوارع بدلا من رشها بالمبيدات حفاظا على الصحة العامة والشكل الجمالى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365