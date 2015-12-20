بالصور..رش القمامة بالمبيدات لمحاربة الذباب فى الغربية

فى سابقة تعد الأولى من نوعها وجهت المهندسة نادية حسونة رئيس حى ثان طنطابالغربية مسئولى البيئة بالحى بالتنسيق مع مسئولى الطب الوقائى وجهاز شئون البيئة لرش أكوام القمامة فى الشوارع بالمبيدات بهدف الذباب والبعوض وذلك بدلا من نقل القمامة إلى المدفن الصحى.>وذكرت الصفحة الرسمية لحى ثان طنطا على"فيس بوك"أن هذه الخطوة بتوجيهات من سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية واللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة>وأوضح بيان الحى أن الشوارع التى تم رش القمامة بالمبيدات فيها هى شوارع سعيد وصدقى وعمر بن عبد العزيز والحلو وداير الناحية وبجوار المستشفيات والمدارس .

وهذا التصرف سبب غضب أهالى مدينة طنطا مطالبين برفع القمامة من الشوارع بدلا من رشها بالمبيدات حفاظا على الصحة العامة والشكل الجمالى.



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