رئيس جامعة المنصورة:كلية التجارة تعانى نقص شديد فى أعضاء هيئة التدريس

اجتمع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعه المنصورة اليوم بمجلس كلية التجارة لمناقشة الخطط الجديدة لتطوير العملية التعليمية وأساليب الدراسة والامتحانات وضم الاجتماع الدكتور محمد عطوة عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام المختلفة بالكلية.

وأكد القناوى أن الكلية تعانى نقص شديد في أعضاء هيئة التدريس مقارنة بأعداد الطلاب الكبيرة وسيتم علاج هذه المشكلة قريبا للوصول لخريج مؤهل لسوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة :الكلية لابد أن تكون لديها رؤية لاصلاح العملية التعليمية تشمل إعادة النظر لتطوير المناهج وأساليب الدراسة وتقييم العملية التعليمية مع الطلاب للوصول لتعليم جيد يتناسب مع احتياجات سوق العمل .. وتابع :لدينا مسئولية تجاه أبنائنا الطلاب لتطوير مستواهم والوصول لخريج متميز .