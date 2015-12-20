جامعة الفيوم تتسلم مبنى المستشفى الجامعى الجديد بتكلفة 129 مليون جنيه

تسلمت جامعة الفيوم المستشفى الجامعى الجديد والذى تبرع به أحد رجال الأعمال من أبناء محافظة الفيوم والمبنى مكون من 12 طابقا مقام على مساحة 750 مترا، بعد موافقة مجلس جامعة الفيوم فى جلسته رقم 113 على قبول التبرع .

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم أن الهدف من إنشاء المستشفيات الجامعية هو تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية والارتقاء بالخدمات الحالية، وأن الجامعة وضعت خطة لتشغيل المستشفى ضمن منظومة المستشفيات الجامعية الموجودة حاليا، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى الجديد 185 سريار لتبلغ السعة السريرية للمستشفيات الجامعة 800 سرير، وتضم تخصصات القلب والأوعية الدموية والعناية المركزة و الطوارئ وعلاج الأورام، بالإضافة لتخصصات الجراحة العامة والتخصصية و الباطنة والوحدات العلاجية والتشخيصية والرمد والأنف والأذن والحنجرة والفحوصات الطبية ووحدات الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال.

وبلغت تكلفة إنشاء المبنى 75 مليون جنيه ومن المقرر أن تبلغ تكلفة التجهيز 54 مليون جنيه وسيتح المستشفى الجديد القدرة للمستشفيات الجامعية على استيعاب تخصصات الحوادث والإصابات والطوارئ.