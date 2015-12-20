أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة الفيوم تتسلم مبنى المستشفى الجامعى الجديد بتكلفة 129 مليون جنيه

Google+ Print
جامعة الفيوم تتسلم مبنى المستشفى الجامعى الجديد بتكلفة 129 مليون جنيه جامعة الفيوم تتسلم مبنى المستشفى الجامعى الجديد بتكلفة 129 مليون جنيه
تسلمت جامعة الفيوم المستشفى الجامعى الجديد والذى تبرع به أحد رجال الأعمال من أبناء محافظة الفيوم والمبنى مكون من 12 طابقا مقام على مساحة 750 مترا، بعد موافقة مجلس جامعة الفيوم فى جلسته رقم 113 على قبول التبرع .

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم أن الهدف من إنشاء المستشفيات الجامعية هو تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية والارتقاء بالخدمات الحالية، وأن الجامعة وضعت خطة لتشغيل المستشفى ضمن منظومة المستشفيات الجامعية الموجودة حاليا، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى الجديد 185 سريار لتبلغ السعة السريرية للمستشفيات الجامعة 800 سرير، وتضم تخصصات القلب والأوعية الدموية والعناية المركزة و الطوارئ وعلاج الأورام، بالإضافة لتخصصات الجراحة العامة والتخصصية و الباطنة والوحدات العلاجية والتشخيصية والرمد والأنف والأذن والحنجرة والفحوصات الطبية ووحدات الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال.

وبلغت تكلفة إنشاء المبنى 75 مليون جنيه ومن المقرر أن تبلغ تكلفة التجهيز 54 مليون جنيه وسيتح المستشفى الجديد القدرة للمستشفيات الجامعية على استيعاب تخصصات الحوادث والإصابات والطوارئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365