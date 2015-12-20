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محافظ سوهاج :دراسة امكانية انشاء مزلقان اخر للسيارات بميدان الثقافة

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محافظ سوهاج :دراسة امكانية انشاء مزلقان اخر للسيارات بميدان الثقافة محافظ سوهاج :دراسة امكانية انشاء مزلقان اخر للسيارات بميدان الثقافة

>أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج: نسعى لتحقيق السيولة المرورية بمدينة سوهاج دراسة امكانية انشاء مزلقان اخر للسيارات فى ميدان الثقافة باتجاة شارع المخبزالالى وتبحث كلية الهندسة الامكانية الانشائية والهندسية للمزلقان.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية للمدخل الجنوبي لمدينة سوهاج وشارع التحرير وميدان الثقافة حيث رافقة القيادات المرورية ورؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة سوهاج وحيى شرق وغرب .

وشدد المحافظ على الوحدة المحلية لحيى غرب وشرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من الحفر لبعض خطوط المياه والاسراع فى رفع مخلفات الحفر والرصف بشارع الجوزرات وشارع التحرير امام مستشفى الهلال .

وكلف عبد المنعم الوحدة المحلية لحي غرب بإزالة المطبات من مدخل سوهاج الجنوبي وتركيب كشافات الإنارة وتركيب ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار الموجودة في منتصف الطريق وعلى الجانبين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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