الصندوق الاجتماعي للتنمية: بدء مشروع سيارات المنافذ المتنقلة بـ 350سيارة

أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل أن الصندوق سعى إلى زيادة الشراكة مع وزارة التموين و زيادة المشروعات المشتركة.

وأكملت أن الصندوق نسق مع التموين لتوسيع منظومة الأمن الغذائي بكافة المحافظات. وأوضحت أن الصندوق يمول 70 % من قيمة السيارة منفذ البيع المتنقل ) والصندوق يقدم قرض تشغيل للشباب المشتركين في مشروع المنافذ المتنقلة .

وأضافت أن الصندوق يوفر 350 سيارة (منفذ بيع مستقل)، وأن كل 3 شباب سيدفع 10 % من قيمة تكلفة السيارة منفذ البيع والصندوق سيتكفل بـ70 % من قيمتها.

وأشارت إلى أن مشروع سيارات المنافذ المتنقلة في المرحلة الأولى سيكون 350 سيارة، وستغطي 22 محافظة يعانون من نقص المشروعات الصغيرة الناجحة. مؤكدة أن أهم شرط في منح القرض هو أن يكون الشاب المستفيد عمره يقع بين 25 لـ 45 عامًا، وأن يكون حسن السير والسلوك وموقفه محدد في التجنيد.