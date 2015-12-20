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السبانخ والموز والفول السوداني دواء وقائي لتجنب سرطان البنكرياس

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السبانخ والموز والفول السوداني دواء وقائي لتجنب سرطان البنكرياس السبانخ والموز والفول السوداني دواء وقائي لتجنب سرطان البنكرياس

موز – أرشيفية

قال عماد حلمي، عضو الجمعية الأمريكية للتغذية الدكتور، إن الأغدية الغنية بالمغنسيوم تقلل احتمالات الإصابة بـ سرطان البنكرياس، مثل الخضروات الورقية التي أبرزها السبانخ، بالإضافة إلى فاكهة الموز والفراولة، فضلًا عن الفول السوداني والكاجو واللوز.

وأضاف حلمي خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الدراسة التي صدرت في يوم 18 ديسمبر لعام 2015 الماضي، من جامعة إنديانا تركز على دور وفائدة المغنسيوم الذي يُقلل فرص الإصابة من سرطان البنكرياس.

وأوضح حلمي أن سرطان البنكرياس مرض لا يُمكن الشفاء منه، لأنه صعب في التعامل معه، لذلك اهتمت الجامعات الغربية بإجراء دراسات للوقاية من هذا المرض. وأكد حلمي أن المغنسيوم له أدوار مهمة وإيجابية مرتبطة بالتمثيل الغذائي والهضم والطاقة.

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